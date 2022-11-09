185 против 156: республиканцы обходят демократов на выборах в палату представителей США

На промежуточных выборах в палату представителей конгресса США представители Республиканской партии опережают демократов, следует из прогнозов американских СМИ.

Согласно предварительным подсчетам CNN, республиканцы по состоянию на 08:13 мск получают 185 места в палате представителей, представители Демократической партии – 156 мест.

Для контроля над нижней палатой конгресса республиканцам необходимо получить 218 мест из 435.

В сенате, согласно прогнозу CNN, республиканцы и демократы занимают по 46 мест. Таким образом, партии сравняли счет в гонке за места в верхней палате конгресса. Ранее сообщалось, что демократы заполучили 38 мест в сенате, а республиканцы – 39.

Меж тем агентство Associated Press прогнозирует, что у республиканцев в сенате будет 45 мест, а у демократов – 43.

Для получения большинства Республиканской партии нужно получить 51 кресло из 100. Надо отметить, что при равном распределении голосов на выборах в Сенат право голоса имеет вице-президент США Камала Харрис, представляющая Демократическую партию.

На данный момент избирательные участки в США закрыты по всей стране, кроме Аляски. На промежуточных выборах будут избраны все 435 членов палаты представителей конгресса и треть его сената. Кроме того, американцы выбирают губернаторов 36 штатов и трех заморских территорий США.

Вашингтон, Наталья Петрова

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