«Отношения с Вашингтоном останутся плохими»: в Кремле не ждут от выборов в США ничего хорошего

Выборы в конгресс США не способны повлиять на отношения Москвы и Вашингтона в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Эти выборы важны, но, с другой стороны, я не ошибусь, наверное, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя]», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, эти выборы не могут «ничего поменять сущностного». По его мнению, отношения двух стран продолжат оставаться плохими.

В Москве внимательно анализирует информацию о выборах, добавил Песков, отметив, что нельзя сказать, что «мы бросили все дела и следили». По его словам, есть дела важнее.

Комментируя заявления о российском вмешательстве в выборы в конгресс, пресс-секретарь президента сказал, что в Кремле уже привыкли к таким утверждениям и не замечают их.

8 ноября прошли промежуточные выборы в конгресс США, на которых будут избраны все 435 членов палаты представителей и треть сената. Кроме того, американцы выбирали губернаторов 36 штатов и трех заморских территорий США.

Согласно прогнозам американских СМИ, на выборах в конгресс лидируют кандидаты от Республиканской партии. С сенатом ясности пока нет: республиканцы идут с демократами вровень.

Согласно подсчетам CNN, по состоянию на 15:13 мск кандидаты от Республиканской партии получили 199 мест в палате представителей, представители Демпартии – 178. Для большинства необходимо заполучить 218 кресел. В сенате обе партии получают по 48 мест.

По оценкам NBC, республиканцы заручились 220 местами в нижней палате конгресса, у демократов – 215 кресел. В сенате демократы немного опережают республиканцев – 48 против 47 мест, подсчитал телеканал.

Для получения большинства в верхней палате конгресса Республиканской партии нужно получить 51 кресло из 100. Надо отметить, что при равном распределении голосов на выборах в сенат решающий голос имеет вице-президент США Камала Харрис, представляющая Демократическую партию.

Москва, Наталья Петрова

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