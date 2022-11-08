Антироссийский консенсус: выборы в Конгресс не повлияют на внешнюю политику США

Промежуточные выборы в американский Конгресс не повлияют на внешнюю политику США в отношении России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор Института США и Канады Валерий Гарбузов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, возможная победа республиканцев вписывается в систему, сложившуюся в Америке за многие годы.

«Есть традиция (в США), которая была замечена всеми американистами, и она подтверждается уже много-много лет. На первых промежуточных после президентских выборах в Конгресс победившая партия теряет большинство и побеждает партия оппозиционная… Это не катастрофа, потому что все американские президенты с таким сталкиваются, и ничего – они выживают, правят и так далее. Другой вопрос – что больше приходится договариваться, больше идти на компромисс», – пояснил Гарбузов.

По его словам, все эксперты ожидают, что эта традиция получит очередной продолжение. «Демократы, очевидно, должны потерять Палату представителей, и там будут в большинстве республиканцы. Перевес будет небольшой. И появится система разделенного правления. Есть вероятность, что они смогут удержать Сенат. Но это тоже будет такое шаткое равновесие, как и сегодня», – отметил он.

Говоря о внешней политике США, эксперт обратил внимание на консенсус демократов и республиканцев в отношении России, что не оставляет надежды на смену американского курса. «Не думаю, что эти выборы изменят расстановку сил в отношении антироссийского общего консенсуса. Это относится к постоянным величинам нынешнего времени. Но есть другая часть той же самой внешней политики, это переменные величины – то, как проводить эту политику, условно говоря, по каким программам, в каких размерах давать помощь Украине. Здесь, конечно, что-то может измениться, но не принципиально. Говорить о том, что победа республиканцев в нижней палате блокирует американскую помощь Украине, это было бы просто безответственно. Этого не произойдет, не случится. Поэтому и надеяться на это не надо», – заключил Гарбузов.

Напомним, в США проходят промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будет избран новый состав Палаты представителей и треть мест в Сенате. Для подсчета голосов может понадобиться несколько дней.

Москва, Мария Соколова

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