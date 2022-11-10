В США два демократа были переизбраны в палату представителей посмертно

Два кандидата от Демократической партии были переизбраны в палату представителей США несмотря на то, что кончались за несколько недель до выборов. Об этом сообщают американские СМИ.

Так, данным телеканала Fox News, в Пенсильвании Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября в возрасте 85 лет, был переизбран, получив 85%. Причем 14 тысяч голосов демократ получил в день выборов, еще сеть тысяч по почте.

Умершая 25 октября в возрасте 93 лет представитель от штата Теннесси Барбара Купер «выиграла гонку» в 86-м избирательном округе.

Промежуточные выборы в конгресс США прошли 8 ноября. Согласно предварительным результатам в палате представителей демократы заняли 184 места, республиканцы – 207. При этом для контроля необходимо 218 мест из 435. В сенате демократы получили 48 мест, республиканцы – 49. Для контроля необходимо 51 место из 100.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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