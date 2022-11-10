Путин выдал поручения Мишустину и Шойгу по снабжению российской армии

Президент России Владимир Путин выдал главе правительству Михаилу Мишустину и министру обороны Сергею Шойгу поручения по итогам совещания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ 2 ноября 2022 года. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

До 14 ноября координационному совету поручено завершить определение целевого задания по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции, а также определить направления и сроки выполнения этого задания. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

В этот же срок необходимо привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями «с учетом интенсивности использования и износа материальных средств». Кроме того, до 14 ноября поручено сформировать механизм, обеспечивающий «эффективный и оперативный обмен информацией» между подразделениями ВС РФ, участвующими в спецоперации, и производителями вооружения и военной техники. Доклад по этим вопросам должны представить глава кабмина Михаил Мишустин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Помимо этого, до 11 ноября правительству поручено представить предложения по контролю за расходами на обеспечение проведения специальной военной операции. Ответственным назначен Михаил Мишустин.

Также Путин поручил определить объемы дополнительной поддержки российских регионов, в которых введен средний уровень реагирования на риски в сфере безопасности.

«Минфину России совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление» определить необходимые объемы дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, в том числе в которых введен средний уровень реагирования, за счет ассигнований федерального бюджета», – говорится в тексте поручений.

Сроком выполнения поручения обозначено 14 ноября, а ответственными назначены министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Ранее, 19 октября Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в приграничных с Украиной регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Москва, Наталья Петрова

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