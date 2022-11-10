Госдума наделила добровольцев СВО статусом ветеранов боевых действий

Госдума на сегодняшнем заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о предоставлении добровольцам, участвующим в специальной военной операции, статуса ветерана боевых действий.

Кроме того, согласно документу, добровольцев, ставшими инвалидами вследствие ранений, контузии или увечья, полученных в ходе спецоперации, наделят статусом инвалида боевых действий.

Закон распространит на добровольцев и членов их семей ряд мер поддержки. Речь идет о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном и медицинском обслуживании. Кроме того, ветераны боевых действий вправе претендовать на улучшение жилищных условий и поступление в вузы на льготных условиях.

В первом чтении закон был принят 8 ноября, накануне документ прошел второе чтение.

«Это справедливое решение. Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки», – прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики, с 30 сентября 2022 года – в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, в конце марта в России начал действовать закон, по которому статус ветерана и инвалида боевых действий распространяется на военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО на Украине.

Летом парламентарии утвердили закон о признании ветеранами боевых действий гражданских лиц, участвующих в СВО. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, врачах, ремонтниках и других специалистах. Также ветеранами были признаны пограничники ФСБ, выполняющие задачи спецоперации.

Как сообщал «Новый День», 4 ноября президент РФ Владимир Путин подписа закон, приравнявший добровольцев к военнослужащим по контракту.



Москва, Наталья Петрова

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