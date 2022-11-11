СМИ: ряд стран НАТО одобрил вероятное вступление Украины в альянс

Польша, Греция и еще ряд стран НАТО подержали Украину в ее стремлении вступить в альянс. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ближайшее время решений по заявке Киева не будет.

Во время октябрьской встречи лидеров НАТО в Брюсселе Остин настаивал на важности отправки помощи Киеву. При этом министр считает, что Украине не стоит рассчитывать на скорый ответ по заявке на вступление в НАТО. Но с его позицией согласились не все.

«Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины», – пишет Politico со ссылкой на отчет о заседании и чиновника, знакомого с обсуждением.

США назвали текущий момент не лучшим для обсуждения членства Украины в НАТО, а Евросоюз прямо отказался одобрять нового кандидата, пока тот является «воюющей страной». В Совбезе РФ предупредили, что конфликт на Украине разрастется до масштабов третьей мировой войны, если страну примут в альянс, и это мнение поддержал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Москва, Наталья Рязанова

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