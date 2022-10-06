ЕС отказал «воюющей» Украине в приеме в НАТО

Украина сможет войти в НАТО, если перестанет быть «воюющей страной», заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон. Во время конфликта невозможно обсуждать вопрос о принятии страны в альянс.

«Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», – сказал Бретон в эфире телеканала BFMTV.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В офисе украинского президента допустили, что Украина станет членом НАТО летом 2023 года на саммите в Вильнюсе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна фактически стала членом альянса, нужно только закрепить ее статус официально.

Белый дом и генсек НАТО Йенс Столтенберг признали, что сейчас не время, чтобы обсуждать вступление Украины в альянс. Столтенберг напомнил, что кандидата должны одобрить все 30 стран-членов НАТО. Румыния и Болгария уже отказались поддержать ускоренную процедуру вступления в альянс для Украины.

Брюссель, Наталья Рязанова

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