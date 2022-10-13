Совбез РФ: прием Украины в НАТО приведет к мировой войне

Конфликт на Украине разрастется до масштабов третьей мировой войны, если страну примут в НАТО, считает замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. И Киев, и альянс понимают последствия этого шага.

Венедиктов напомнил, что НАТО фактически уже стало стороной конфликта, и руководство альянса почти не скрывает это. Но официальное принятие Украины в ряды натовцев придаст конфликту на ее территории другой характер. Вступит в действие статья о коллективной обороне, и масштаб конфликта максимально увеличится.

«Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны. Позиция России остается неизменной: вступление Украины в НАТО или какие-то другие альянсы, сформированные под эгидой США, для нас неприемлемо», – сказал Венедиктов в интервью ТАСС.

Он уверен, что «самоубийственность этого шага» понимают и сами члены НАТО. Поэтому большинство стран отнеслись «без восторга» к идее ускоренного принятия Украины в свои ряды.

«Выдали стандартный набор контраргументов: несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров. Сразу запрос Киева поддержали восточноевропейцы, в том числе прибалты», – отметил чиновник.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг также признал, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО.

Москва, Наталья Рязанова

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