Песков назвал причину отказа Путина ехать на саммит G20

Президент РФ Владимир Путин пропустит саммит стран Большой двадцатки из-за занятости и необходимости оставаться в стране, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это было решение именно главы государства. Связано с его графиком. Связано с необходимость его нахождения в Российской Федерации», – сказал Песков журналистам.

На вопросы планируется ли онлайн-выступление Путина перед участниками саммита в Индонезии или форума АТЭС представитель Кремля ответил одинаково.

«Нет, не планируется», – заявил Песков.

Посольство РФ в Индонезии подтвердило, что президент Путин не приедет на индонезийский остров Бали для участия в саммите Двадцатки. Главой российской делегации на мероприятии будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Москва, Наталья Рязанова

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