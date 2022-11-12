«Границы надежно защищены»: власти Запорожья заявили об отсутствии причин для эвакуации населения

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сегодня вновь заявил, что причин для эвакуации населения из региона нет. Он подчеркнул, что границы надежно охраняются. Балицкий призвал местных жителей не верить слухам об эвакуации. Обращение главы региона прозвучало на фоне событий в Херсонской области, где была проведена эвакуация населения правого берега Днепра, завершившаяся выводом российских войск из Херсона.

«Что касается Запорожской области. Никаких планов по эвакуации нет, так как нет для этого причин. Наши границы давно и надежно защищены, – заявил врио губернатора. -Необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда, заведомо пытаясь посеять панику и дестабилизировать обстановку, не что иное, как агония и скрытие истинного положения дел киевского руководства».

Балицкий призвал жителей Запорожской области не верить фейковым новостям, не поддаваться панике, сохранять спокойствие.

«Администрация региона находится на рабочих местах. Все службы работают в штатном режиме. Мы с вами всегда на связи», – подчеркнул он.

Накануне врио губернатора Запорожской области уже заявлял, что на сегодняшний день в эвакуации населения в другие российские регионы нет необходимости.

Ранее сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ усиливают группировку на запорожском направлении. Он отметил, что освободившиеся силы на херсонском направлении будут переброшены в Запорожскую область.

Москва, Наталья Петрова

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