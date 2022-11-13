Минюст с 1 декабря сделает публичными личные данные иноагентов

Министерство юстиции России с 1 декабря начнет публиковать в едином реестре персональные данные физических лиц, внесенных в список иностранных агентов. Распоряжение об этом 10 ноября подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Помимо ФИО и даты рождения гражданина, Минюст будет публиковать на своем сайте такие данные, как ИНН, СНИЛС, дата принятия решений о включении в реестр иноагентов и об исключении из него, основание включения в реестр с указанием конкретных норм закона.

Также с декабря на сайте Минюста будут публиковаться сведения включенных в реестр иноагентов юридических лиц, а также общественных и иных объединений. Так, при внесении в реестр общественных организаций, действующих без образования юрлица, в том числе будут опубликованы фамилии, имена и отчества всех ее участников.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

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