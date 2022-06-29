«Охота на ведьм» или реальная демократия? Госдума приняла закон об иноагентах

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Депутаты из КПРФ документ сравнили с «охотой на ведьм», отметив отсутствие в нем регулирования защиты прав граждан. В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закон самым демократичным ответом на иностранное вмешательство, и заверил, что документ защищает оппозиционные партии РФ от закрытия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения нововведений депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание, что основанием для принятия закона об иноагентах не может служить аналогичный закон, действующий в США. «В США в начале 50-х была практика – известная «охота на ведьм» или «маккартизм» по имени инициатора этой практики, которая заключалась в репрессиях против коммунистов, лиц с якобы антиамериканскими взглядами... Опыт США по борьбе с коммунистами 50-х годов не является достаточным обоснованием для того, чтобы принимать данный законопроект. Попытка сегодня провести четкую линию «патриот – не патриот» по отношению к данному законопроекту абсолютно несостоятельна… Что такое закон? Закон – это правовая норма, которая должна быть четко определенной, недвусмысленной, подлежащей однозначному толкованию. Удовлетворяет ли этим требованиям тот законопроект, который мы рассматриваем? Безусловно, нет», – констатировал парламентарий.

«Мы вчера пытались задавать соответствующие вопросы, даже вносили поправки соответствующие. Они были все отвергнуты. Василий Иванович [Пискарев], который представлял во втором чтении законопроект, нам говорил – «не надо ничего конкретного, чем расплывчатей, тем лучше», – я передаю его коротко основания – «регулятор разберется. То, что нет 10 еще подзаконных актов, их примет правительство и без вас – кого надо и за что надо привлекут». И поэтому все, начиная с определения иноагента как лица, находящегося под влиянием… Что такое влияние – так и не раскрывается в данном законопроекте, и все остальное. Все весьма расплывчато и неопределенно и, естественно, отдано на откуп правоприменителю. Что касается последствий, он говорит: «Ничего, что иностранный агент! Ну, подумаешь, будет просто необходимость крепить соответствующее обозначение на материалах». Но это не так. Это существенное ограничение прав на избрание, на профессиональную деятельность, в том числе педагогическую, на многие другие виды публичной деятельности, причем, зачастую, довольно необоснованные в соответствии с этим законопроектом», – пояснил Куринный.

При этом депутат отдельно обратил внимание на тех категории, которые выведены из-под действия закона. «Не могут быть иноагентами сегодня политические партии – это правильно, органы госвласти – хотя, если мы возьмем, например, потерю 300 млрд наших золотовалютных резервов, то можно сказать, что Центробанк в общем-то иноагент, исходя из этих определений. Но опустим это. Не могут быть объединения работодателей сегодня иноагентами. Вот эти группы олигархов, по большому счету, – это настоящие патриоты, но объединения рабочих, профсоюзные объединения могут быть иноагентами. Более того, профсоюзная деятельность попадает в разряд потенциально опасной деятельности и под разряд, естественно, иноагентов. Между тем она немыслима без международной деятельности. Напомню, что именно левые силы, профсоюзные лидеры сегодня Греции, Испании и ряда других стран выступают против стран НАТО, последовательно, жестко, определенно на территории иностранных, недружественных нам государств», – подчеркнул Куринный.

«Вопрос защиты прав этим законопроектом не регулируется. Мы выступаем за Россию, мы выступаем за суверенитет и безопасность, и в то же время – за права человека труда, против «охоты на ведьм». А этот законопроект позволяет сегодня практически отдать на откуп правоприменителю всю эту сферу, связанную с ограничением важных прав граждан. Мы не будем поддерживать данный законопроект», – подытожил коммунист.

Комментируя это выступление, спикер Госдумы заявил о неуместности упоминания «маккартизма». «Более 300 человек уволили из Госдепа в США, дали сроки, причем серьезные – более 3 лет режиссерам Голливуда. Чарли Чаплина выслали и не разрешили ему въехать в США. Вот времена «маккартизма». Дальше реформировали политическую систему. В итоге – до сегодняшнего дня ни компартия, ни рабочая партия США не может участвовать в выборах. Вот вам времена «маккартизма», если вы этот диалог хотите. Поэтому не надо сравнивать с этим», – подчеркнул Володин.

«А что касается вмешательства, это вмешательство было на протяжении всего времени существования Российской империи, Советского союза и Российской Федерации. Это вмешательство мы с вами ощущаем, и сегодня и со стороны США, и со стороны Англии и других европейских государств. Каждая страна должна защищаться, если она думает о своем будущем. Мы о будущем думаем, и решения принимаем в интересах граждан нашей страны, нашего государства. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, тот кто поет с чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать – иноагент. Это самое демократичное, что в этих случаях принимают другие страны. Везде уголовные сроки, лишение свободы и многое другое, если думают о том, как будут жить их дети и внуки в своей стране. Если эти решения не принять, понятно – государства не будет», – констатировал спикер Госдумы.

Володин также отметил, что принимаемый закон является «самым демократичным, самым либеральным решением». «Вот смотрите: на Украине таких законов не приняли в свое время – не стало, в первую очередь, компартии. Вы думайте и об этом. Потому что, принимая этот закон, «Единая Россия» оберегает в том числе оппозиционные партии, чтобы в итоге их не закрыли. Будущее у вас с принятием этого закона есть. Покажите пожалуйста результат. За – 331, против – 5, (воздержались – 11). Коллеги, это уже о многом говорит. Кто против, должен изучить время «маккартизма» и роль всех структур, которые его претворяли», – заключил Володин.

Согласно принятому документу, иностранный агент – это лицо, получившее поддержку из за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

Иностранным влиянием считается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами». Четкие критерии того, что именно будет считаться иностранным влиянием, в том числе в иных формах, установит Минюст.

Иностранная поддержка – это предоставление лицу иностранным источником денежных средств или иного имущества, а также оказание организационно-методической, научно-технической или иной помощи.

Иностранными источниками могут быть как иностранные государства и организации, граждане других стран, а также российские юрлица и граждане, уже получающие зарубежное финансирование или поддержку.

Иностранными агентами не могут быть признаны органы публичной власти, госкомпании и подконтрольные им лица, религиозные организации, политические партии, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, а также члены международных организаций, приехавших в Россию для исполнения служебных обязанностей.

Предполагается, что закон об иноагентах начнет действовать с 1 декабря текущего года.

Москва, Мария Соколова

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