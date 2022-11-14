Guardian раскрыл планы США по переустройству Европы

Франция и Германия рискуют потерять доминирующее положение в Евросоюзе и уступить его Польше и Украине. США предпринимают шаги для усиления Восточной Европы, которая поможет им решить проблему противостояния с Китаем, пишет Guardian.

«Коллективный Запад» хочет победы Украины, но не в равной степени, отмечает издание. Западная Европа стала вынужденным союзником США после окончания холодной войны и держалась на трех столпах: российская энергия, китайские рынки и обеспеченная Штатами безопасность. От первого Европа уже отказалась и не готова уйти от сотрудничества с КНР, и интересы Штатов сместились.

«Польша и Украина намного беднее, чем Франция и Германия. Как они могут стать противодействующей силой ЕС? Как и многие послевоенные экономические чудеса, это чудо, вероятно, будет спонсироваться сверхдержавой. США уже вкачивают деньги, технологии и мозговые центры в Восточную Европу. Взамен они ожидают влияния и четкой позиции в отношении Китая. Это цена, которая кажется слишком высокой для запада Европы, но не для ее востока», – пишет издание.

Францию и Германию сближает с Россией их позиция «отвращения к англосаксонскому доминированию в Европе». Но объединенный регион Восточной Европы с населением более 100 млн человек и огромным экономическим потенциалом мог бы оспорить доминирование «старой Рейнской области» в ЕС.

Ранее Варшава выступила за размещение на территории страны ядерного вооружения США. Американские ВВС США перебросили в Польшу 12 истребителей пятого поколения F-22A Raptor в рамках миссии НАТО по воздушному прикрытию. Президент США Джо Байден заверил, что американские силы пришли в Европу надолго.

Лондон, Наталья Рязанова

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