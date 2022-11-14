ЕС не готов обсуждать новые санкции против России – Боррель

Евросоюз ведет санкционную работу против России, но пока не готов обсуждать новые ограничения, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Но он убежден, что программа помощи Украине должна продолжаться.

По прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС Боррель ответил на несколько вопросов журналистов. Один из сотрудников СМИ спросил, почему «европейские институты» не отвечают на предложения балтийских стран о дополнении санкционного режима в отношении РФ.

«Европейские институты – это я. Мы реагируем, мы следуем процедуре, страны предлагают, с юридическими службами проводятся обсуждения и только после этого мы двигаемся вперед, работа идет», – приводит слова еврочиновника ТАСС.

Боррель добавил, что повестка встречи министров не содержит санкционного вопроса.

«Сегодня этого не произойдет. Мы должны быть уверены, что любые новые санкции должны иметь четкую легальную базу», – сказал главный дипломат ЕС.

При этом помощь Украине показала свою эффективность, поэтому Боррель настроен на продление программ помощи Киеву.

В конце октября страны ЕС договорились продолжать санкционное давление на Россию, но не выдвинули конкретных мер. Несмотря на введенные антироссийские санкции ряд государств ЕС, поддержавших ограничения, заметно увеличили экспорт товаров из России.

Брюссель, Наталья Рязанова

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