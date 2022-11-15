FT узнала содержание проекта декларации стран G20

Проект итоговой декларации саммита стран G20 содержит осуждение конфликта на Украине и призыв к глобальному миру, пишет Financial Times, ознакомившись с текстом документа. В нем указано, что ряд стран были не согласны с санкциями против России и имели другое мнение о ситуации.

«Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение», – цитирует издание текст декларации.

В документе отмечается, что конфликт на Украине стимулирует рост инфляции и нарушение цепочек поставок, а также сдерживает мировой экономический рост, усиливает энергетическую и продовольственную незащищенность.

Делегации стран G20 согласовали документ, и в нем указано, что «ряд сторон высказывали несогласие с санкциями и по другим вопросам», хотя большинство участников «выступили с решительным осуждением военных действий на Украине».

Декларацию предстоит подписать лидерам участвующих в саммите стран.

Индонезия принимает саммит стран «Большой двадцатки» на острове Бали. Основные мероприятия состоятся 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Джакарта, Наталья Рязанова

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