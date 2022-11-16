Экс-президент США Дональд Трамп подал документы для участия в президентских выборах 2024 года. Федеральный избирательный комитет подтвердил получение пакета, передает телеканал CNN.

«Документы Трампа, подтверждающие его кандидатуру, попали в Федеральный избирательный комитет незадолго до того, как он публично об этом заявил», – говорится в сообщении.

Трамп выступил с заявлением перед соратниками, собравшимися в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Он объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы государства, «чтобы снова сделать Америку великой и славной».

Телеканал отмечает, что бывшему президенту придется столкнуться с рядом препятствий во время борьбы за пост. В частности, специальный комитет Палаты представителей продолжает расследование его роли в захвате Капитолия в январе 2021 года. Минюст все еще решает, нужно ли предъявлять Трампу уголовные обвинения.

Дональд Трамп анонсировал «очень важное» заявление 8 ноября и до этого допускал, что будет участвовать в президентских выборах. При этом, 54% американцев не хотят участия в следующих выборах действующего главы государства Джо Байдена, а 59% – не хотят, чтобы и Трамп боролся за президентское кресло.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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