Трамп сделает «очень важное объявление» 15 ноября

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге в Огайо, что сделает «очень важное» заявление 15 ноября в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает портал Axios.

«Я собираюсь сделать очень важное объявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич», – сказал Трамп.

Бывший президент также заявил, что по итогам промежуточных выборов в конгресс США 8 ноября представители Республиканской партии вернут себе и Палату представителей, и Сенат.

«В 2024 году, что особенно важно, мы вернем себе наш прекрасный Белый дом», – добавил Трамп, передает Reuters.

Ранее агентство со ссылкой на советников Трампа сообщало, что экс-президент намерен бороться за пост главы государства в 2024 году. Отмечалось, что Трамп объявит о начале своей предвыборной кампании в ближайшее время.

На промежуточных выборах 8 ноября американцы переизберут 435-местную палату представителей (нижняя палата конгресса) и треть сената. Сейчас обе палаты находятся под контролем Демократической партии. Кроме того, в 36 штатах и на трех территориях – Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа – будут избраны губернаторы.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что результаты промежуточных выборов повлияют на историю ближайших 20-ти лет. В голосовании 8 ноября «столкнутся два совершенно разных взгляда на Америку», – подчеркнул президент США.

Согласно данным соцопросов, республиканцы могут получить большинство в обеих палатах конгресса США. Это грозит президенту Байдену импичментами в будущем. Кроме того, республиканцы обещают пересмотреть отношение к оказанию помощи Украине в сторону ее значительного сокращения.

Меж тем, политтехнолог Андрей Перла не ждет изменений во внешней политике США по результатам выборов в конгресс. «Шансы на изменения во внешней политике США по итогам выборов в Конгресс исчезающие малы. Можно даже сказать, что их нет вовсе», – полагает эксперт.

«Вопреки заявлениям отдельных популярных кандидатов, никто не прекратит «помогать Украине» ни оружием, ни деньгами. И договариваться с Россией о мире по формуле «моя земля там, где стоит мой солдат» тоже никто бегом не бросится. Выборы в США и их последствия надо рассматривать как довольно существенное осложняющее врагу жизнь обстоятельство. И, увы, не более того», – отметил Перла.

«И да, через два года на президентских там тоже, по большому счету, ничего не изменится к лучшему для нас. Даже если Трамп», – подчеркнул он.

Москва, Наталья Петрова

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