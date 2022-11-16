Экс-советник главы Пентагона признал усталость Европы от помощи Украине

Украина стала «черной дырой» для Европы, считает бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. По его мнению, европейцы устали отправлять деньги и вооружения киевскому режиму.

«По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру», – сказал Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

Он прокомментировал планы министра обороны США Ллойда Остина добиться дополнительной помощи для Киева на переговорах с лидерами 50 стран. Экс-советник главы Пентагона назвал их отчаянной попыткой побороть утомление от Украины. Макгрегор рассказал, что пока Белый дом готовит новые пакеты помощи для Киева, в Объединенном комитете начальников штабов готовы договариваться, поскольку «игра почти окончена».

В июне в западной прессе прошла волна публикаций с призывами к Киеву начать мирные переговоры и завершить конфликт как можно скорее. К ноябрю Евросоюз погряз в кризисе, страны ЕС всё больше недовольны друг другом, а граждане ряда стран митингуют за решение внутренних проблем, а не конфликта на Украине.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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