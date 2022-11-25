CCTV: Франция отправила США сигнал о борьбе за стратегическую автономию

Президент Франции Эммануэль Макрон организовал банкет для представителей бизнеса, чтобы убедить их не переносить производство в США. Это стало сигналом для Вашингтона, что Париж намерен бороться за стратегическую автономию, считает CCTV.

Все больше европейских компаний переносят бизнес в США на фоне роста производственных затрат в Европе из-за подорожания энергии. Штаты предлагают субсидии для местных предприятий и постоянные цены на энергоносители. CCTV отмечает, что у многих европейцев открылись глаза на реальную подоплеку американской политики – «опомнившаяся Европа разозлилась».

«Все больше и больше европейцев ясно видят: от использования российско-украинского конфликта для блокирования стратегической автономии Европы, до наживы на энергетическом кризисе и до опустошения европейской обрабатывающей промышленности, чтобы прокормить себя, – таковы расчеты США», – говорится в статье.

Руководство ряда европейских стран уже борется с привычкой «плясать под дудку Штатов». «Европейские страны добиваются стратегической автономии. Ужин в Елисейском дворце был верным сигналом этого», – подводит итог CCTV.

Французский Минфин отметил, что США активно пользуются ситуацией на европейском рынке газа и продают топливо в четыре раза дороже, чем собственным компаниям, что может привести к ослаблению Европы. Президент Макрон возмутился политике протекционизма, проводимой американским лидером Джо Байденом, и призвал европейских коллег поддерживать отечественных производителей.

Аналитики отметили, что Европе придется нанести ответный удар в случае продолжения политики протекционизма властями США. Президент Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились о возможности объявить торговую войну Штатам.

Пекин, Наталья Рязанова

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