Евросоюз признал уголовным преступлением обход антироссийских санкций

Организациям и лицам, которые помогают избегать ограничений, введенных против России, вскоре будет грозить уголовное наказание. Дело в том, что Совет ЕС включил нарушение вводимых Евросоюзом санкций в перечень уголовных преступлений.

Как сообщил министр юстиции Чехии Павел Блажек, Евросоюз принял беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики России, а потому считает важным не допускать любых попыток обойти эти меры. При этом государства-члены имеют разные определения того, что представляет собой нарушение ограничительных мер и какие наказания должны применяться в случае нарушения.

«Это может привести к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС», – говорится в сообщении Совета ЕС.

Включение нарушения санкций в список преступлений в ЕС – это первый шаг. Затем Европейская комиссия должна утвердить определения этих преступлений и степень наказания. Документ будет вынесен на обсуждение и принят Европейским парламентом и Советом ЕС.

Брюссель, Зоя Осколкова

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