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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 29 ноября 2022, 09:33 мск

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«Недобрые слова»: глава буддистов России ответил на высказывание папы римского о бурятах

Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев прокомментировал слова Папы Римского Франциска, заявившего о «жестокости» солдат бурятской и чеченской национальностей при проведении специальной военной операции на Украине.

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил глава российских буддистов, европейские латинцы не понимают, что «жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам».

«Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды», – подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания папы римского о чеченцах и бурятах, которые он сделал в интервью изданию Vatican News, являются не русофобией, а запредельным извращением истины. Понтифик назвал бурятов и чеченцев «самыми жестокими» в российских войсках, участвующих в СВО.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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