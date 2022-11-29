Путин потребовал интегрировать новые регионы в судебную систему России в сжатые сроки

Президент России Владимир Путин потребовал интегрировать новые регионы России – ДНР, ЛНР Херсонскую и Запорожскую области – в судебную систему страны в максимально сжатые сроки. Такое заявление он сделал Всероссийском съезде судей во вторник.

По словам главы государства, на новых территориях планируется создание федеральных судов и предстоит большая работа по формированию новых составов судов и их «скорейшей интеграции» в судебную систему России.

«И сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту. Уверен, что вы справитесь с этими задачами», – сказал Путин (цитата по сайту Кремля). Президент отметил, что предстоит «очень серьезный объем работы», связанный не только с подбором кадрового состава судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов.

Напомним, 5 октября президент РФ подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства назначил временных руководителей новых регионов.

Москва, Наталья Петрова

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