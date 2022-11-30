Россия предостерегла Запад от использования гражданских спутников для поддержки ВСУ

Использование странами Запада гражданских спутников для поддержки украинской армии может сделать эту инфраструктуру законной целью Вооруженных сил России. Об этом заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

По его словам, привлекаемая для поддержки ВСУ группировка западных низкоорбитальных аппаратов используется для выполнения боевых задач – определения мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управления ударными дронами, целенаведения из космоса высокоточных боеприпасов.

С учетом этого «подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее применения в военных действиях против Москвы вполне логично становится мишенью для ответного поражения», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

Ермаков при этом отметил, что Пентагон использует гражданские космические аппараты для обкатки концепции системы управления войсками в любой точке мира, несмотря на то, что подавляющее число государств не обладают эффективными средствами противодействия.

По его словам, применение гражданских спутников в военных целях «как минимум вызывает вопросы» в контексте Договора о космосе, предполагающего его исключительно мирное использование, и требует самого серьезного осуждения мировым сообществом

Ермаков подчеркнул, что обеспечить мирный характер космической деятельности можно только разработав юридические обязывающие нормы международного права, которые будут нацелены на предотвращение гонки вооружений в космосе.

Напомним, в октябре в МИД России уже предупреждали, что коммерческие спутники США могут стать законными военными целями в случае их задействования в вооруженном конфликте на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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