«Бундестагу должно быть стыдно»: МИД России ответил на резолюцию о признании голодомора геноцидом украинского народа

Депутаты Бундестага ФРГ большинством голосов признали голодомор на Украине в 30-е годы прошлого века намеренным и организованным геноцидом украинского народа. Парламентарии отреагировали на результаты голосования длительными аплодисментами. На заседании присутствовал новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

За резолюцию проголосовали фракции правящих в ФРГ Социал-демократической партии Германии, партии «зеленых» и свободные демократы, а также оппозиционный консервативный блок ХДС/ ХСС. Воздержались депутаты от фракций Левой партии и «Альтернативы для Германии». Трансляция заседания велась в среду, 30 ноября, на сайте немецкого парламента.

Как утверждается в документе, от голода и репрессий пострадали не только регионы Украины, производившие зерно, но и вся республика, передает ТАСС. С перспективы сегодняшнего дня «напрашивается» историко-политическое обозначение событий 1930-х годов на Украине «как геноцид», и германский Бундестаг «разделяет мнение о такой классификации», говорится в резолюции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала немецкую резолюцию абсурдом, поскольку в ней грубо искажаются исторические факты. Она заявила, что трагедия 30-х годов затронула многие регионы и народы СССР, а не только Украину и украинцев. По словам Захаровой, ее основной причиной стал масштабный неурожай.

«В немалой степени голоду способствовали и страны Запада, которые требовали от СССР расплачиваться именно зерном во внешнеторговых операциях с ними», – отметила она.

МИД России в своем сегодняшнем заявлении счел решение немецких депутатов «провокационной акцией Бундестага ФРГ, спекулирующей на страшном голоде 1932-1933 годов», которая «имеет очевидную причину». «Немцы пытаются переписать свою историю и забыть покаяния за совершенные ими ужасы Второй мировой войны», – считают на Смоленской площади.

«Налицо очередная попытка оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России, стравить этнических украинцев с русскими и другими народами России и бывшего СССР», – заявил МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что германская политическая элита, используя приписываемый СССР «выдуманный украинскими национал-радикалами акт геноцида», пытается «умалить свою вину» и «стремится размыть в памяти» беспрецедентный характер преступлений, совершенных нацистской Германией во Второй мировой войне.

«Бундестагу ФРГ должно быть стыдно за такие аморальные решения, возрождающие фашистскую идеологию расовой ненависти и дискриминации, и попытки снять с себя ответственность за военные преступления», – заключили в МИД РФ.

В 2006 году Верховная Рада Украины приняла закон, который обозначил понятие «голодомор» как геноцид украинцев. Россия не признала это решение, назвав его попыткой переписать историю. Массовый голод в начале 1930-х годов охватил не только Украину, но и многие другие районы СССР, в том числе Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Северный Кавказ, Западную Сибирь, Южный Урал, Казахстан, Белоруссию. По различным оценкам, от голода погибли от 2 до 8 миллионов человек.

Берлин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»