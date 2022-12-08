«Налицо извращение фактов» – Россия отвергла обвинения США в геноциде на Украине

Москва категорически отвергает резолюцию комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса США о признании «геноцидом» действий России на Украине. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне, опубликованном в Telegram. В дипмиссии назвали обвинения в адрес России «откровенным извращением фактов».

Дипломаты отмечают, что американская сторона для «обоснования своей русофобии жонглирует формулировками из документов ООН» и «ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «голодоморе».

В диппредставительстве добавили, что парламентарии США восемь лет «не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима». «Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», – указали дипломаты.

Посольство РФ заявило, что Капитолий «превратился в конвейер по тиражированию антироссийских инициатив». По мнению дипломатов, американские власти стремятся нанести Москве стратегическое поражение и «готовы на все, чтобы война «до последнего украинца» продолжалась».

Накануне комитет по иностранным делам Сената США принял резолюцию, которая признает действия России на Украине «геноцидом». По словам представителя комитета, документ «осуждает РФ за совершение актов геноцида против украинского народа» и призывает США и их союзников поддержать украинские власти.

Надо отметить, что резолюция носит символический характер и не влечет за собой обязательств к исполнению.

Ранее МИД России заявил, что резолюция бундестага ФРГ о признании массового голода на Украине в 30-е годы прошлого века «намеренным и организованным геноцидом украинского народа» является попыткой оправдать «насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России».

Москва, Наталья Петрова

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