Кремль счел неприемлемыми выдвинутые Байденом условия для переговоров с Россией

Президент США Джо Байден в своем заявлении о возможности переговоров с Россией поставил условием уход России из Украины, но в Кремле к этому не готовы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что специальная военная операция будет продолжаться.

«Фактически, что сказал президент Байден? Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот что он сказал», – отметил Песков. «И Кремль к этому не готов?", – поинтересовались журналисты. Песков ответил утвердительно. «Ну, безусловно. Специальная военная операция продолжается. Но при этом, это очень важно, президент Путин был, есть и остается открытым для контактов, переговоров», – сказал представитель Кремля.

«Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов – мирными дипломатическими средствами», – добавил он.

По словам Пескова, «США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и это существенно осложняет поиск возможной почвы для взаимного обсуждения».

Напомним, 1 декабря президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что будет готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине, если тот проявит интерес к завершению конфликта.

«Факт заключается в том, что у меня нет планов в ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать пути к завершению войны. Он этого пока не делал», – приводит слова Байдена ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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