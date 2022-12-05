СМИ: ЕС решил расширить девятый пакет санкций против РФ

Еврокомиссия планирует включить в девятый пакет антироссийских санкций 180 позиций. Руководство Евросоюза намерено активно заняться новыми ограничениями в отношении России, пишет Politico.

Планируется, что новые санкции будут направлены на технологический и финансовый сектора российской экономики. А также затронут медийную сферу.

Европейские чиновники спрогнозировали, что новый пакет антироссийских ограничений согласуют очень быстро. Вероятно, до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.

ЕС анонсировал девятый пакет санкций в начале октября. Европейские страны обсуждали возможности конфискации замороженных российских активов. В начале обсуждения ЕС не был готов к введению потолка цен на российский газ.

Брюссель, Наталья Рязанова

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