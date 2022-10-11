Страны Евросоюза начали подготовку девятого пакета антироссийских санкций

Введение очередного, девятого пакета антироссийских санкций начали обсуждать страны Европейского союза, передает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций в Совете ЕС.?

«Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября», – сказал собеседник агентства.

На вопрос о том, рассматривается ли введение потолка цен на российский газ, дипломат ответил: «Нет, его пока не обсуждали».

По словам источника, новый пакет санкций против России может включать экономические и индивидуальные ограничительные меры. В частности, страны ЕС обсуждают возможную конфискацию замороженных активов юридических и физических лиц РФ, однако, как подчеркнул дипломат, «это сложный с законодательной точки зрения вопрос». «На данном этапе пока рано что-либо утверждать здесь», – отметил он.

Что касается индивидуальных санкций, то, по словам другого европейского источника, «крупных рыб уже не осталось». «Крупных рыб, которых можно включить в черный список, уже не осталось. Они, можно сказать, закончились еще пару санкционных пакетов назад», – заявил он.

Ранее, 6 октября, Евросоюз ввел восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ, включающий потолок цен на российскую нефть, торговые ограничения на 7 млрд евро, а также запретительные меры в отношении 30 физических и 7 юридических лиц.

Брюссель, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»