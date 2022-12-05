В ЕС отреагировали на решение России не продавать нефть по потолку цен

Официальный представитель Ерокомиссии Эрик Мамер заявил на пресс-конференции в понедельник, что ЕК не комментирует заявления российских властей о том, что Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, но «проанализирует развитие ситуации».

«Я не буду комментировать то, что Россия заявила. Мы будем анализировать развитие ситуации», – сказал чиновник, чьи слова приводит ТАСС.

Мамер добавил, что Еврокомиссия внимательно следит за реакцией рынка на введение потолка цен на российскую нефть. «Мы следим за реакцией рынка внимательно. Соглашение G7 предусматривает пересмотр (ценового потолка – прим. ред.), если будет необходимость в этом. Поэтому будем внимательно следить», – сказал он.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Также с сегодняшнего дня начал действовать регулируемый потолок цен на российскую нефть, доставляемую морем, на уровне $60 за баррель. Эту ограничительную меру ранее согласовали ЕС, страны G7 и Австралия.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит ответные меры на ограничение цены российской нефти.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть по условиям потолка цен, даже если для этого стране придется сократить добычу. Он добавил, что правительство РФ разработает механизм, запрещающий торговлю на условии ценового потолка на нефть.

Брюссель, Наталья Петрова

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