Госдепартамент обозначил цель США в украинском конфликте

Американские власти стремятся помочь Украине вернуть территории, которые она потеряла за период с 24 февраля. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

«Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты <…> возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля», – сказал госсекретарь на конференции газеты The Wall Street Journal WSJ CEO Summit (цитата по Газете.ru).

При этом Блинкен предпочел не отвечать на вопрос, сможет ли Киев «вернуть Крым». По его словам, украинцы сами решают, «куда они хотят идти», получая поддержку США и «десятков стран по всему миру».

Глава Госдепа также добавил, что помимо военной поддержки Киеву также нужна экономическая и гуманитарная помощь.

Вместе с тем, Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, будет урегулирован «дипломатией, переговорами». По его словам, Вашингтон хотел бы «долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия» России и Украины, передает ТАСС.

Ранее руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что США не хотят войны с Россией. По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен избежать расширения конфликта на Украине.

Вашингтон, Наталья Петрова

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