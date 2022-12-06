В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь»*

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*. Об этом сообщил глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.
«В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку <…> принято решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*, – написал чиновник в твиттере.
Телеканал должен прекратить вещание в Латвии в ночь на 8 декабря. Более того, латвийские власти намерены заблокировать вещание «Дождя»* на YouTube в стране.
Ранее, 2 декабря, министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала «Дождь». Позднее он уточнил, что процесс отзыва разрешения на пребывание в Латвии сотрудников телеканала уже начался. В тот же день телеканал «Дождь»* был оштрафован в Латвии на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали «нашей». Нацсовет Латвии по СМИ заявил, что это уже второе нарушение за последнее время, и что после третьего лицензию могут аннулировать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение латвийских властей о штрафе и призыв к высылке из страны телеканала «Дождь»*, заявила следующее: «Предателей нигде не любят».
*Организация внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов
Рига, Наталья Петрова
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