В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь»*

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*. Об этом сообщил глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.

«В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку <…> принято решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*, – написал чиновник в твиттере.

Телеканал должен прекратить вещание в Латвии в ночь на 8 декабря. Более того, латвийские власти намерены заблокировать вещание «Дождя»* на YouTube в стране.

Ранее, 2 декабря, министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала «Дождь». Позднее он уточнил, что процесс отзыва разрешения на пребывание в Латвии сотрудников телеканала уже начался. В тот же день телеканал «Дождь»* был оштрафован в Латвии на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали «нашей». Нацсовет Латвии по СМИ заявил, что это уже второе нарушение за последнее время, и что после третьего лицензию могут аннулировать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение латвийских властей о штрафе и призыв к высылке из страны телеканала «Дождь»*, заявила следующее: «Предателей нигде не любят».

*Организация внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов

Рига, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»