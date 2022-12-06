Кремль ответил на сообщения о возможности новой волны мобилизации

В Кремле призвали не обращать на сообщения в социальных сетях о возможности новой волны мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента», – сказал он журналистам.

«Что касается мобилизации, президент всё сказал», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства вновь заявил, что президентский указ о завершении частичной мобилизации не требуется. «Никаких новаций на этот счет нет», – сказал он.

На прошлой неделе представитель Кремля заявлял, что никакой информации на счет мобилизации в России нет – мобилизационные мероприятия завершены.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, в армию было призвано 300 тысяч человек. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается.

Москва, Наталья Петрова

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