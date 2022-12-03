российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 3 декабря 2022, 19:06 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Песков прокомментировал данные о мобилизации

Мобилизация в России завершена – новой информации по этому поводу нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, в армию было призвано 300 тысяч человек. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

Шойгу: за два месяца боевое обучение прошли 300 тысяч резервистов / В Екатеринбурге отменили плату за детсад для участников СВО и мобилизованных / 15 военнослужащих из Свердловской области были освобождены из украинского плена / Всех мобилизованных сотрудников «ВСМПО-Ависма» вернут домой / Двенадцать сотрудников «Ураласбеста» вернулись домой после ошибочной мобилизации / Родные мобилизованных в Свердловской области получили почти 23 тысячи выплат / Глава медфракции ЕГД отправил седьмую машину гуманитарной помощи для мобилизованных / Военным пенсионерам планируется сохранить повышенные пенсии при возобновлении службы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Частичная мобилизация,