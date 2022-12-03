Песков прокомментировал данные о мобилизации

Мобилизация в России завершена – новой информации по этому поводу нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, в армию было призвано 300 тысяч человек. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается.

Москва, Светлана Антонова

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