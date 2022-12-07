Многомиллионная помощь Украине и изгнание России из G20: Конгресс США одобрил рекордный оборонный бюджет

Комитеты Палаты представителей и Сената по делам вооруженных сил Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму $847,3 млрд. Бюджет включает выделение дополнительных $800 млн в качестве военной помощи Украине и может стать рекордным в истории США.

«Наращивание помощи Украине и НАТО. [Проект] расширяет и модифицирует Инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 миллионов помощи в 2023 финансовом году», – следует из документа. Это на $500 млн больше, чем в бюджетном запросе администрации США.

Кроме этого, в оборонном бюджете прописаны расходы на сдерживание России в размере $6 млрд. Проект продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией на пять лет.

Также документ предписывает Белому дому добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, Базельский комитет по банковскому надзору, Совет по финансовой стабильности, Международная ассоциация страховых надзоров.

Помимо этого, проект бюджета предполагает введение вторичных санкций против лиц, которые «осознанно участвуют в значительных операциях с золотом с Россией», в том числе с золотом из резервов Центробанка России, которое находится за пределами страны.

Также проект предусматривает инициативу по снижению зависимости от российских энергоносителей «на всех оперативных базах в зоне ответственности Европейского командования ВС США», сообщает РИА «Новости». И устанавливает постоянный запрет на обмен информацией по системам ПРО с Россией.

Проект оборонного бюджета также предусматривает выделение $6 млрд на Европейскую инициативу сдерживания – программу по усилению военного присутствия США в Европе, передает «Интерфакс». Это на $2,1 млрд больше запроса Белого дома, составлявшего $3,9 млрд. В Вашингтоне объяснили это решение тем, что «основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы».

После утверждения в Конгрессе документ будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Напомним, оборонный бюджет США на 2022 финансовый год составил $778 млрд, на 2021 год – $740,5 млрд.

Вашингтон, Наталья Петрова

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