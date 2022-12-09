США отправят Украине снаряды для HIMARS и средства ПВО на $275 млн

США предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере $275 млн. Она включает в себя большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем, которые могут использоваться для обнаружения и противодействия беспилотникам. Об этом сообщает AP со ссылкой на неназванных американских высокопоставленных чиновников.

По их данным, в новый пакет входят 80 тыс. снарядов для гаубиц и боеприпасы для РСЗО HIMARS, средства противодействия беспилотникам и укрепления противовоздушной обороны, а также армейские автомобили HUMVEE, электрогенераторы и другое военное оборудование.

Официально о выделении помощи будет объявлено в пятницу, 9 декабря.

Отмечается, что новая партия вооружений по сумме меньше, чем большинство предыдущих. Это связано с тем, что многие военные чиновники и эксперты прогнозируют снижение интенсивности боевых действий предстоящей зимой.

Учитывая новый пакет военной помощи, США с начала российской военной спецоперации предоставили Украине оружия и военной техники на сумму более $19,3 млрд.

Ранее сообщалось, что американский минфин запросил у Конгресса дополнительно $14,5 млрд. на прямую финансовую поддержку Украины.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»