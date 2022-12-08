Узбекистан отказался вступать в «газовый союз» c Россий

Узбекистан не намерен участвовать в «тройственном газовом союзе» с Россией и Казахстаном. Об этом заявил министр энергетики страны, вице-премьер Журабек Мирзамахмудов. По его словам, даже если будет заключено двустороннее газовое соглашение с Россией, то «это не означает союз», передает Reuters.

Мирзамахмудов отметил, что переговоры между Россией и Узбекистаном велись о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но речь идет о «техническом контракте», а не союзе.

«Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи», – заявил министр, подчеркнув, что Узбекистан «никогда не согласится на политические условия в обмен на газ».

«Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае – нет», – подытожил он.

Напомним, 28 ноября в ходе встречи в Москве президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили планы на «тройственный газовый союз» между Москвой, Астаной и Ташкентом. В его рамках планируется решать вопросы транспортировки российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Позднее пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай сообщил, что по итогам обсуждения оба лидера согласились, что проект необходимо обсудить детально с участием экспертов трех стран, после чего выработать рациональное решение с учетом интересов всех участвующих сторон.

В свою очередь, пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что маршруты поставок газа «чрезвычайно актуальны для этой территории». По его мнению, газовый союз «будет соответствовать интересам всех трех стран».

Со своей стороны, замглавы МИД Казахстана Роман Василенко, комментируя идею создания «тройственного газового союза», заявил, что этот союз обсуждать преждевременно, «потому что пока это некая идея». При этом он подчеркнул, что Казахстан не даст использовать свою территорию для обхода санкций, сообщило издание Tengrinews.kz.

Москва, Наталья Петрова

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