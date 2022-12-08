Шольц объявил о планах баллотироваться на второй срок

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продлить свое пребывание на посту еще на один срок. Он заявил, что выставит свою кандидатуру на выборах 2025 года.

«Конечно, я буду баллотироваться», – приводит его слова «Вести.ру».

Шольц отметил, что на поставки энергоносителей из России «рассчитывать больше не стоит», но страна готовится «стать независимой в долгосрочной перспективе». Канцлер уверен, что ФРГ достаточно сильна и переживет все последствия украинского конфликта для Европы.

«Мы, вероятно, не вернемся к тем низким ценам, которые у нас были до войны. Но Германия останется сильной и успешной промышленной страной», – заявил Шольц.

В августе Берлин признал, что экономика страны потеряет 260 млрд евро из-за украинского кризиса до 2030 года. Порядка 240 тыс. человек лишатся работы.

Шольц занимает пост канцлера с декабря 2021 года. По итогам выборов он сменил на этой должности Ангелу Меркель. Аналитики допустили, что из-за ошибок в энергетике и внешней политике Шольц лишится должности, если не «капитулирует» перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Берлин, Наталья Рязанова

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