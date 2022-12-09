«Услышать будет неприятно, но придется»: Москва направила в ООН письмо об обстрелах ВСУ Донбасса

Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН письмо, касающееся обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны украинских войск. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели. Представители России намерены поднять эту тему на заседании Совбеза ООН 9 декабря, отметил дипломат.

«В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации «Справедливая Защита», касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ», – написал Полянский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что эта тема будет обязательно поднята российскими представителями на заседании Совбеза. Оно назначено на 15.00 по североамериканскому восточному времени (23.00 мск) 9 декабря.

«У нас много и другой информации, которую нашим бывшим западным партнерам услышать будет неприятно, но придется!», – подчеркнул Полянский.

Накануне представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстрелы Донецка 5-6 декабря привели к жертвам среди гражданских лиц, а также – к повреждению офисов гуманитарных организаций. Он подчеркнул, что «нападения никогда не должны быть направлены против гражданских лиц или гражданской инфраструктуры». При этом Дюжаррик заявил, что ООН «не может установить», кто именно наносил удары по Донецку.

Москва, Наталья Петрова

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