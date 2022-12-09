Лондон расширил санкционный список против Москвы

Британские власти расширили санкционный список в отношении России. Новые ограничения коснутся пяти представителей Вооруженных сил и силовых ведомств РФ.

Лондон ввел ограничения в отношении 30 граждан ряда стран, среди которых оказались пятеро россиян. Британские власти заявили об их причастности к коррупции, нарушению прав человека и сексуальному насилию.

«Новые санкции нацелены на 30 физических и юридических лиц, ущемляющих основные свободы по всему миру. Эта волна, скоординированная с международными партнерами, приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией и Дню прав человека», – говорится в сообщении на сайте британского правительства.

В черный список попали сотрудники ФСБ Андрей Тишенин и капитан Артур Шамбазов, командующий 90-ой танковой дивизией полковник Рамиль Ибатуллин, глава департамента прокуроров Ростовской области Олег Ткаченко и следователь, замглавы 534-ого военного СУ Вооруженных сил Черноморского флота России Валентина Опарина.

В конце ноября МИД Великобритании внес в санкционный список 22 россиян, включая вице-премьера РФ Дениса Мантурова, главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, директора ФСИН Аркадия Гостева.

Лондон, Наталья Рязанова

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