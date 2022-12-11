Медведев: Россия наращивает выпуск самых мощных средств поражения

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия увеличивает производство самых мощных средств поражения. В их число входит вооружение, основанное на новых принципах, добавил он.

По словам политика, России приходится идти на этот шаг из-за роста числа стран, которые враждебно настроены по отношению к нашей стране.

«Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Замглавы Совбеза РФ добавил, что «певдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока».

Ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет спрашивать у Вашингтона разрешения на нанесение ударов по российской территории.

Москва, Наталья Петрова

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