Власти ДНР призвали перевести всех сотрудников на удаленку из-за обстрелов ВСУ

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рекомендовал перевести максимальное число сотрудников и госслужащих в ДНР на удаленную работу из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы ДНР.

«В целях обеспечения безопасности граждан рекомендовать органам и местным администрациям Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям (физическим лицам – предпринимателям) незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации до особого распоряжения», – говорится в документе.

Ранее сегодня Пушилин сообщил о военной обстановке в регионе. По его словам, российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в ДНР. Об этом он рассказал в видеообращении в своем телеграм-канале. Пушилин заявил, что на одних участках фронта продвижение составляет 100-200 метров в день. «А где-то важны и 10-20 метров, если это улучшает позиции наших подразделений», – добавил он.

Также врио главы ДНР сообщил об усилении контрбатарейной борьбы в связи с участившимися обстрелами ВСУ Донецка. «Контрбатарейная работа продолжает усиливаться, насколько это возможно», – сказал он, отметив, что украинские боевики продолжают наносить удары по центру Донецка.

Позже в понедельник Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что населенный пункт Марьинка в ДНР уже на 70% под контролем российской армии. По его словам, бои ведутся «непосредственно внутри самой Марьинки, в жилой застройке.

По информации представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки зафиксирован 51 обстрел территории ДНР со стороны украинских военных. По десяти населенным пунктам республики было выпущено 235 единиц различных боеприпасов. Наряду с Донецком обстрелам подвергались Зайцево, Горловка, Михайловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Александровка. Ранения получили 9 мирных жителей, в том числе малолетние дети в Киевском и Петровском районах Донецка.

Донецк, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»