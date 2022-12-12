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Понедельник, 12 декабря 2022, 11:57 мск

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Бывший посол может стать спецпредставителем ЕС по санкциям

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз планирует создать пост спецпредставителя по санкциям. Должность прочат бывшему послу в США Дэвиду О'Салливану. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Решение по назначению на новую должность Еврокомиссия, как ожидается, примет во вторник, 13 декабря.

По данным газеты, спецпредставитель по санкциям начнет работу уже в январе. Его главной задачей будет обеспечение усилий Еврокомиссии по полному соблюдению ограничительных мер другими странами, в том числе Турцией, так как ЕС стремится пресечь обход санкций в отношении России.

«США и ЕС настаивают, в частности, на том, чтобы Анкара приняла меры в отношении поставок запрещенных товаров со стороны торговцев, которые хотят обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенный в отношении России», – пишет FT.

Среди других стран, которые также находятся под пристальным вниманием Брюсселя, – Сербия и ОАЭ.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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