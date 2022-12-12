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Понедельник, 12 декабря 2022, 16:29 мск

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ЕС не удалось согласовать девятый пакет антироссийских санкций

Жозеп Боррель, фото: flipboard.com

Девятый пакет санкций Евросоюза против России не удалось согласовать. Документ вернули на рассмотрение. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

«Это будет очень длинный и сложный Совет МИД, поскольку в повестке Иран и девятый пакет санкций против России. Мы еще не достигли по нему договоренности, он еще не завершен <...> мы внесли предложение, а министры должны его утвердить, они имеют разные подходы», – сообщил главный европейский дипломат.

Боррель предположил, что новые ограничительные меры против России удастся согласовать в понедельник или во вторник. Однако разногласия стран-членов по этому вопросу не дают надежды на то, что решение будет принято легко.

В девятом пакете антироссийских санкций предусмотрены меры против энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения. В список подсанкционных лиц могут попасть почти 200 физлиц и организаций. Кроме того, под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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