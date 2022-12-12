ЕС не удалось согласовать девятый пакет антироссийских санкций

Девятый пакет санкций Евросоюза против России не удалось согласовать. Документ вернули на рассмотрение. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

«Это будет очень длинный и сложный Совет МИД, поскольку в повестке Иран и девятый пакет санкций против России. Мы еще не достигли по нему договоренности, он еще не завершен <...> мы внесли предложение, а министры должны его утвердить, они имеют разные подходы», – сообщил главный европейский дипломат.

Боррель предположил, что новые ограничительные меры против России удастся согласовать в понедельник или во вторник. Однако разногласия стран-членов по этому вопросу не дают надежды на то, что решение будет принято легко.

В девятом пакете антироссийских санкций предусмотрены меры против энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения. В список подсанкционных лиц могут попасть почти 200 физлиц и организаций. Кроме того, под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка.

Брюссель, Зоя Осколкова

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