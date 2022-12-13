СМИ: Вашингтон отправил в Киев энергооборудование на $13 млн

США отправили на Украину первую часть оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Объем помощи составил 13 млн долларов, передает Reuters со ссылкой н официальных лиц Штатов.

Самолет вылетел с одной из американских военных баз. До конца недели на Украину отправятся еще два борта с оборудованием в рамках пакета помощи на сумму 53 млн долларов. Он был одобрен в ноябре после просьб Киева передать ему трансформаторы, генераторы и системы ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский признал уничтожение порядка 50% энергетической инфраструктуры страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Европы миллиард долларов на восстановление критической инфраструктуры, чтобы страна могла пережить зиму.

Москва, Наталья Рязанова

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