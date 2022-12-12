Зеленский пожаловался Байдену на уничтожение 50% энергосетей страны

Украина лишилась порядка 50% своей энергетической инфраструктуры, заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре в американским коллегой Джо Байденом. Президент США заявил, что власти уже выделили 53 млн долларов на поддержку украинских энергосетей.

«Глава государства проинформировал, что уничтожено около 50% украинской энергетической инфраструктуры. Зеленский выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В Белом доме подтвердили, что во время телефонного разговора поднималась тема потерь в энергетической инфраструктуре Украины. Байден напомнил, что в конце ноября уже объявили о выделении 53 млн долларов для повышения стабильности энергосистемы Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что вся территория страны останется без электричества. Министр уверен, что даже в условиях полного отключения электроэнергии украинцы не станут массово покидать страну, передает «Страна.ua».

В середине ноября киевский режим заявил об ущербе в 100 млрд долларов в результате ударов по инфраструктуре с начала специальной военной операции России. Киев попросил у Запада трубы и арматуру для ремонта, поскольку на Украине закончились компоненты для восстановления систем отопления и электроснабжения.

Киев, Наталья Рязанова

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