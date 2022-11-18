Киев подсчитал ущерб от ударов по инфраструктуре

Украина понесла ущерб на сумму около 100 млрд долларов с февраля 2022 года. Сумма может вырасти, поскольку удары по инфраструктуре продолжаются, пояснил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Около 100 млрд долларов за весь период, может больше. Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются», -сказал министр агентству Bloomberg.

Марченко признал, что расходы на восстановление страны с учетом ремонта энергообъектов превысят возможности бюджета и увеличат дефицит бюджетных средств. Сейчас дефицит украинского бюджета составляет пять миллиардов долларов в месяц. Власти надеются в 2023 году снизить эту сумму до трех миллиардов.

Мэр Киева Виталий Кличко оценил ущерб только энергетической системе и объектам водоканала в украинской столице от «сотен миллиардов» до нескольких «триллионов долларов».

Российские силы начали массированные удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. Киевский режим заявлял о разрушении от 30% до 40% инфраструктуры страны. В столице и регионах происходят плановые и чрезвычайные отключения электричества. Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что украинские энергетические объекты достигли критической точки в результате разрушений.

Киев, Наталья Рязанова

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