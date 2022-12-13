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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 13 декабря 2022, 15:53 мск

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Лондон добавил 12 российских военных в санкционный список

Великобритания расширила санкции в связи с конфликтом на Украине. Под ограничения попали 12 россиян и четверо бизнесменов и чиновников из Ирана. Поводом стали «удары по украинской гражданской инфраструктуре», сообщила пресс-служба британского МИД.

«Великобритания сегодня (13 декабря) объявила о новом пакете из 16 санкций, направленных против высокопоставленных российских командиров, а также иранских бизнесменов и официальных лиц, причастных к производству и/или поставке беспилотников Кремлю», – говорится в сообщении.

В черный список попали командиры танковых, мотострелковых и артиллерийских частей, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск. А также сотрудники штабов и департамента по управлению БПЛА.

Британские власти 9 декабря добавили в санкционный список пять представителей Вооруженных сил и силовых ведомств РФ. Лондон заявил об их причастности к коррупции, нарушению прав человека и сексуальному насилию.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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