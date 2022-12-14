Идея создания трибунала против России вызвала разногласия

Страны Евросоюза разошлись во мнении по идее создать специальный трибунал для России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Брюссель больше стараться в вопросах «борьбы с безнаказанностью» России при проведении специальной военной операции.

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо Международного уголовного суда, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам, и мы обсуждали его, правда без конкретного результата. Можно создать что-то еще, это интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа», – приводят слова Борреля «Известия».

Киевский режим предложил создать специальный международный трибунал для наказания России за «агрессию» против Украины. МИД Франции начал прорабатывать вопрос создание подобного органа. Нидерланды вызвались разместить трибунал на своей территории.

Брюссель, Наталья Рязанова

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