Нидерланды предложили свою территорию для спецтрибунала по СВО

Нидерланды вызвались разместить на своей территории специальный трибунал для разбирательства дел в отношении России за проведение специальной военной операции на Украине.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстр отметил, что финансирование проекта будет происходит за счет международной поддержки. Он пообещал, что деятельность спецтрибунала не будет влиять на дела расположенного в Нидерландах Международного уголовного суда, передает Reuters.

В сентябре Киев предложил 30 странам создать специальный международный трибунал для наказания России за «агрессию» против Украины. В конце ноября МИД Франции начал прорабатывать создание спецтрибунала вместе с европейскими и украинскими партнерами. В Еврокомиссии отметили, что трибуналу необходима широкая поддержка мирового сообщества, чтобы по-настоящему осудить «преступления» России на Украине.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал отдать под трибунал власти Украины за расстрел безоружных российских военнопленных. Политик отметил, что история ничему не научила Запад, который поддерживает нацистский киевский режим.

Амстердам, Наталья Рязанова

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